Dazi Trump Milano apre positiva | Piazza Affari segna +124%

Dazi Usa. Si conferma il tentativo di rimbalzo dei listini europei e anche la Borsa di Milano che, dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, segna +1,24% in apertura. Sugli scudi i titoli di Iveco (+4,62%), Stm (+4,49%), Leonardo (+3,89%) e Bper (+3,62%). In calo invece Inwit (-1,72%), Snam (-1,42%), Terna (-1.28%) ed Hera (-0,99%).Le Borse europee tentano il rimbalzoApertura positiva per le principali Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, in scia ai Dazi varati dall’amministrazione Trump. Per Francoforte è +1,17% in avvio, per Parigi +1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%). Milano apre a +1,24%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%). Lapresse.it - Dazi Trump, Milano apre positiva: Piazza Affari segna +1,24% Leggi su Lapresse.it I mercati tentano di risollevarsi, dopo la giornata catastrofica che ha fatto seguito all’entrata in vigore deiUsa. Si conferma il tentativo di rimbalzo dei listini europei e anche la Borsa diche, dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni,+1,24% in apertura. Sugli scudi i titoli di Iveco (+4,62%), Stm (+4,49%), Leonardo (+3,89%) e Bper (+3,62%). In calo invece Inwit (-1,72%), Snam (-1,42%), Terna (-1.28%) ed Hera (-0,99%).Le Borse europee tentano il rimbalzoAperturaper le principali Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, in scia aivarati dall’amministrazione. Per Francoforte è +1,17% in avvio, per Parigi +1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%).a +1,24%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%).

