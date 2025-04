Dazi Trump Meloni a Washington il 17 aprile | Tariffe profondamente sbagliate

Meloni è tornata a parlare dei Dazi imposti dal presidente americano, Donald Trump, definendo la scelta dell’amministrazione americana “una decisione assolutamente sbagliata”. Le parole della presidente del Consiglio sono arrivate in occasione degli incontri con le categorie economiche sul tema delle Tariffe, sottolineando che “le economie delle Nazioni occidentali sono fortemente interconnesse, politiche protezionistiche così incisive finiranno per danneggiare l’Europa quanto gli Stati Uniti“.Meloni, che volerà a Washington il 17 aprile per parlare direttamente con il presidente americano, ha osservato come “Europa e Stati Uniti contano sulla relazione economica più integrata al mondo, rappresentano, insieme, quasi il 30% degli scambi mondiali di beni e servizi e il 43% del PIL mondiale. Lapresse.it - Dazi Trump, Meloni a Washington il 17 aprile: “Tariffe profondamente sbagliate” Leggi su Lapresse.it La premier Giorgiaè tornata a parlare deiimposti dal presidente americano, Donald, definendo la scelta dell’amministrazione americana “una decisione assolutamente sbagliata”. Le parole della presidente del Consiglio sono arrivate in occasione degli incontri con le categorie economiche sul tema delle, sottolineando che “le economie delle Nazioni occidentali sono fortemente interconnesse, politiche protezionistiche così incisive finiranno per danneggiare l’Europa quanto gli Stati Uniti“., che volerà ail 17per parlare direttamente con il presidente americano, ha osservato come “Europa e Stati Uniti contano sulla relazione economica più integrata al mondo, rappresentano, insieme, quasi il 30% degli scambi mondiali di beni e servizi e il 43% del PIL mondiale.

