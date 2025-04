Dazi Trump il tycoon | Cina vuole accordo aspetto chiamata

Dazi alla Cina, Donald Trump manda messaggi a Pechino. “La Cina vuole fare un accordo, ma non sa come iniziare. Stiamo aspettando la loro chiamata. Succederà!”, ha scritto il tycoon sul social Truth. Usa-Corea del Sud, Trump: “Fantastica telefonata con il presidente ad interim”Nel lungo post, il presidente americano ha annunciato di avere avuto “una fantastica telefonata con il presidente ad interim della Corea del Sud”. A proposito del colloquio telefonico avuto con il presidente della Corea del Sud, Trump ha scritto: “Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile surplus, dei Dazi, della costruzione navale, dell’acquisto su larga scala di GNL dagli Stati Uniti, della loro joint venture in un gasdotto in Alaska e del pagamento per la grande protezione militare che forniamo alla Corea del Sud. Lapresse.it - Dazi Trump, il tycoon: “Cina vuole accordo, aspetto chiamata” Leggi su Lapresse.it Dopo aver minacciato ulteriorialla, Donaldmanda messaggi a Pechino. “Lafare un, ma non sa come iniziare. Stiamo aspettando la loro. Succederà!”, ha scritto ilsul social Truth. Usa-Corea del Sud,: “Fantastica telefonata con il presidente ad interim”Nel lungo post, il presidente americano ha annunciato di avere avuto “una fantastica telefonata con il presidente ad interim della Corea del Sud”. A proposito del colloquio telefonico avuto con il presidente della Corea del Sud,ha scritto: “Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile surplus, dei, della costruzione navale, dell’acquisto su larga scala di GNL dagli Stati Uniti, della loro joint venture in un gasdotto in Alaska e del pagamento per la grande protezione militare che forniamo alla Corea del Sud.

Dazi, ultime notizie. Wp: «Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi». Il tycoon: Cina vuole l’accordo, aspetto una chiamata. Dazi Trump, il tycoon: "Cina vuole accordo, aspetto chiamata". La Cina è pronta da tempo ai super dazi degli Stati Uniti di Trump. Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa. Rappresaglia cinese, controdazi al 34% sul made in Usa. Trump: "Il Vietnam offre d’azzerare dazi&q. Guerra dei dazi, La Cina risponde a Trump: tariffe tra il 10% e il 15% sui prodotti agricoli per colpire gli…. Ne parlano su altre fonti

Dazi Trump, il tycoon: “Cina vuole accordo, aspetto chiamata” - Dopo aver minacciato ulteriori dazi alla Cina, Donald Trump manda messaggi a Pechino. “La Cina vuole fare un accordo, ma non sa come iniziare. Stiamo aspettando la loro chiamata. Succederà!”, ha scrit ... (msn.com)

Dazi, la Cina replica a Trump: “Combatteremo fino alla fine, via al sostegno delle borse” - La minaccia di Donald Trump alla Cina su nuovi pesanti dazi e la forte replica arrivata in queste ore. Pechino non ci sta e prepara le contromosse. La guerra commerciale è in atto e i dazi di Trump st ... (msn.com)

Elon Musk e Trump, braccio di ferro sui dazi. “Il patron di Tesla ha chiesto la revoca” - Elon Musk sta cercando di convincere, al momento senza successo, Donald Trump a revocare i dazi. Lo riferisce il Washington Post, che sostiene di aver ricevuto la notizia da alcune fonti fidate vicino ... (msn.com)