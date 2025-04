Dazi Trump Foti sul ricorso ai fondi Pnrr | La trattativa con l’Ue? È già in corso e andrà avanti

trattativa con l’Ue per la riprogrammazione dei fondi Pnrr? Innanzitutto ne abbiamo parlato. Dopodiché la trattativa era già in corso e andrà avanti”. Risponde così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle imprese per decidere la strategia da adottare in vista dei Dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump. “Utilizzare 14 miliardi di euro del Pnrr e 11 miliardi di euro dei fondi di coesione? Sì in linea di massima le cifre sono quelle. La cosa che tutti hanno chiesto è di stare calmi e di non avere volontà di rottura con nessuno né di scatenare guerre commerciali. L’hanno detto tutte le categorie”, aggiunge il ministro rispondendo ai cronisti. Lapresse.it - Dazi Trump, Foti sul ricorso ai fondi Pnrr: “La trattativa con l’Ue? È già in corso e andrà avanti” Leggi su Lapresse.it “Laconper la riprogrammazione dei? Innanzitutto ne abbiamo parlato. Dopodiché laera già in”. Risponde così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e ilTommasoal termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle imprese per decidere la strategia da adottare in vista deiannunciati dal presidente Usa Donald. “Utilizzare 14 miliardi di euro dele 11 miliardi di euro deidi coesione? Sì in linea di massima le cifre sono quelle. La cosa che tutti hanno chiesto è di stare calmi e di non avere volontà di rottura con nessuno né di scatenare guerre commerciali. L’hanno detto tutte le categorie”, aggiunge il ministro rispondendo ai cronisti.

