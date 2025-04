Dazi Trump Cina | Non accetteremo ricatti Usa lotta fino alla fine

Cina ha dichiarato che "combatterà fino alla fine" e prenderà contromisure contro gli Stati Uniti per salvaguardare i propri interessi dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre ulteriori tariffe del 50% sulle importazioni cinesi. Il Ministero del Commercio ha dichiarato che i Dazi statunitensi sono infondati e prepotenti. La Cina ha promesso tariffe di ritorsione e nella sua dichiarazione di martedì il ministero ha lasciato intendere che potrebbero arrivarne altre. Il ministero ha affermato che le proprie contromisure erano volte a mantenere il normale ordine commerciale ed erano legittime, mentre le azioni degli Stati Uniti erano di natura ricattatoria.Il Ministero del Commercio ha dichiarato che l'imposizione da parte degli Stati Uniti delle "cosiddette 'tariffe reciproche'" alla Cina è "completamente infondata ed è una tipica pratica di bullismo unilaterale".

Controdazi Ue: via whisky, vino e latticini. Tariffe sui prodotti Usa fino al 25%. Trump: Ue dovrà comprare energia da Usa. Dazi, Borse ancora giù: Milano -5%. Ue prepara contromisure. Trump minaccia la Cina. Trump: se la Cina non ritira i dazi di ritorsione imporremo tariffe aggiuntive del 50% dal 9 aprile. La Cina risponde ai dazi di Trump: "Non ci faremo intimidire dal bullismo". Guerra dei dazi, Trump: "Vinceremo". La Cina non sta a guardare. L'Ue pronta a imporre controdazi del 25% sui prodotti Usa (ma non il whiskey). Trump minaccia la Cina: «Tariffe extra del 50% da mercoledì. Ne parlano su altre fonti

Trump mantiene la linea: «Sui dazi non torno indietro». E minaccia nuove tariffe per la Cina - Il presidente: «Ulteriore 50% per Pechino se non toglie i suoi di ritorsione». Mercati nel caos, smentita l’ipotesi di una pausa di 90 giorni. Poi l'apertura alle trattative ... (msn.com)

La Cina risponde ai dazi di Trump: "Non ci faremo intimidire dal bullismo" - AGI - La Cina non si farà intimidire dalle minacce di nuovi dazi arrivate dal presidente americano Donald Trump. A chiarirlo è stata la rappresentanza di Pechino alle Nazioni Unite in una nota. Gli St ... (msn.com)

Dazi, Trump minaccia la Cina: "Cosa faremo se non annullano contromisure" - Donald Trump continua a prendere di mira la Cina che ha annunciato dazi di ritorsione al 34% contro un’analoga misura annunciata nei giorni ... (iltempo.it)