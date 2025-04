Lapresse.it - Dazi Trump, Campari maggior beneficiario con esclusione bourbon e vino

Dopo ivoluti da Donald, in base agli spiragli su una possibile lista di prodotti esclusi,potrebbe esser ilse ile ilrimanessero fuori dalla lista.“Secondo quanto riportato ieri da Ft, l’Ue escluderà il, ile i prodotti caseari dalla lista di tariffe ritorsive contro gli Stati Uniti, a seguito delle pressioni di Francia, Italia e Irlanda. Sebbene iaggiuntivi disulle importazioni dall’Ue colpiscano tutte le importazioni, questa mossa dall’Ue potrebbe portare l’amministrazione statunitense a un atteggiamento più benevolo nei confronti dell’industria europea die alcolici – dicono gli analisti di Equita che offrono la raccomanone di ‘buy’ sul titolo– ilin questo caso secondo le nostre stime sarebbe Remy Cointreau (in assenza di azioni di compensazione, idall’Ue inciderebbero per circa il 10% dell’Ebit) seguito da(circa 6% dell’Ebit, già nelle stime), e poi Pernod e Diageo“.