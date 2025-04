Dazi Tokyo guadagna oltre il 5% | Le Borse europee tentano il rimbalzo Piazza Affari apre in positivo | Cina | No a ricatti Usa

Borse di Singapore e Indonesia Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Tokyo guadagna oltre il 5% | Le Borse europee tentano il rimbalzo, Piazza Affari apre in positivo | Cina: "No a ricatti Usa" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Trump: "Nessuna pausa". Bozza di risposta Ue, Palazzo Chigi: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno". Crollano ledi Singapore e Indonesia

La Borsa di Tokyo tenta il rimbalzo e guadagna oltre il 5%, Hong Kong +2%. Borse oggi, le news sui dazi. Nikkei oltre il 6%, crollo Indonesia. Ma Milano apre positiva. Dazi di Trump, le tensioni sui mercati finanziari del 8 aprile | Borse europee in risalita, bene Milano. Tokyo guadagna più del 6%. Dazi Trump, Milano e Borse europee positive in apertura. Asia punta al rimbalzo. LIVE. Borse, attesa per il rimbalzo. Tokyo oltre il 5 per cento. Dazi, le Borse recuperano: Milano apre a +2%. Bene tutte le piazze europee. Tokyo chiude a +6%. Ne parlano su altre fonti

Le Borse cercano il rimbalzo. Tokyo guadagna terreno e chiude a +6% | La diretta - Dopo i crolli di lunedì 7, i mercati del Vecchio continente si preparano per recuperare le perdite. Si lavora per una tregua sul fronte dei dazi ... (msn.com)

Dazi, Tokyo guadagna oltre il 5% | Le Borse europee tentano il rimbalzo, Piazza Affari apre in positivo | Cina: "No a ricatti Usa" - Donald Trump insiste e difende i suoi dazi. La Cina risponde a muso duro ed è pronta ad andare allo scontro con gli Stati Uniti: Cina: "Non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine" dice Pechino. (msn.com)

Le notizie del giorno, la borsa di Tokyo guadagna oltre il 5% giù le altre borse asiatiche. Cina: “No ai ricatti, lotta fino alla fine” - Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 61,39 dollari al barile con un aumento dell’1,14% mentre il Brent con ... (blitzquotidiano.it)