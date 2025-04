Dazi Tajani Esplorare nuovi mercati E sulla Difesa UE L’Europa ci protegge meglio di noi da soli

Esplorare nuovi mercati”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dei lavori della Tavola Vanvitelli alla Reggia di Caserta. Ai lavori è presente anche il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp. “Siamo due Paesi che si affacciano sul mare, abbiamo i più grandi porti al mondo“, ha proseguito Tajani a proposito di Italia e Olanda, aggiungendo che occorre sfruttare questa prerogativa per esportare le nostre merci. Riguardo ai nuovi mercati da Esplorare, Tajani ha citato come esempio quelli di Estremo Oriente, Asia Centrale, Golfo, Canada, Messico e Mercosur.“Ora finalmente si inizia a parlare di Difesa europea e noi vogliamo procedere”, ha aggiunto. “Vogliamo rafforzare il pilastro Ue della Nato”, ha detto Tajani aggiungendo che “non possiamo chiedere sempre agli americani di difenderci” e che occorre un maggiore coordinamento. Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “Esplorare nuovi mercati”. E sulla Difesa UE “L’Europa ci protegge meglio di noi da soli” Leggi su Unlimitednews.it CASERTA (ITALPRESS) – Occorre aiutare le imprese ad “”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso dei lavori della Tavola Vanvitelli alla Reggia di Caserta. Ai lavori è presente anche il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp. “Siamo due Paesi che si affacciano sul mare, abbiamo i più grandi porti al mondo“, ha proseguitoa proposito di Italia e Olanda, aggiungendo che occorre sfruttare questa prerogativa per esportare le nostre merci. Riguardo aidaha citato come esempio quelli di Estremo Oriente, Asia Centrale, Golfo, Canada, Messico e Mercosur.“Ora finalmente si inizia a parlare dieuropea e noi vogliamo procedere”, ha aggiunto. “Vogliamo rafforzare il pilastro Ue della Nato”, ha dettoaggiungendo che “non possiamo chiedere sempre agli americani di difenderci” e che occorre un maggiore coordinamento.

Dazi, Tajani “Esplorare nuovi mercati”. E sulla Difesa UE “L’Europa ci protegge meglio di noi da soli” - Dazi, le parole di Antonio Tajani "Esplorare nuovi mercati". E sulla Difesa UE "L'Europa ci protegge meglio di noi da soli" ... (msn.com)

Meloni con i controdazi, cerca l'asse con la Ue, oggi la lista, e manda Tajani a esplorare i mercati in India - Incontra oggi gli imprenditori, tiene fuori il whisky dalla lista dei controdazi, confida nel suo viaggio in America, il giorno dopo le sanzione Ue. Tajani in missione in Oriente. "No a guerre commerc ... (ilfoglio.it)

Tajani: no a dazi su whisky per scongiurare ritorsioni su vino - Roma, 7 apr. (askanews) – “Probabilmente oggi il Consiglio Europeo sceglierà di ‘scongelare’ una vecchia lista di prodotti americani da sanzionare con l’aumento dei dazi. Riteniamo che non debba esser ... (askanews.it)