Quifinanza.it - Dazi sui farmaci, possibile carenza di medicinali in Europa: il piano di Trump

Leggi su Quifinanza.it

e microchip sono stati risparmiato dall’ondata diche dagli Stati Uniti sta investendo il mondo, ma subito dopo quello che ha ribattezzato “liberation day” Donaldha assicurato che entrambi i settori non saranno esentati e arriveranno presto nuove tariffe.Per questo l’industria deieuropea, nel 2024 la voce principale tra le importazioni degli Usa dall’Ue, non può dormire sogni tranquilli e Ursula von der Leyen sta cercando di correre ai ripari per non farsi cogliere impreparata.IsuiTra le 37 pagine di prodotti esenti daiUsa, sono presenti oltre 200 le categorie di principi attivi e, daiper tosse e influenza a quelli per le patologie cardiovascolari, fino ai vaccini.A distanza di due giorni dall’annuncio della nuova politica doganale degli Stati Uniti,ha però dichiarato che anche le tariffe sul settore farmaceutico “cominceranno ad arrivare, credo, a un livello che non abbiamo mai visto prima”, sottolineando che i“sono una categoria separata” su cui è in corso una “fase di revisione”, sotto la lente d’ingrandimento della sua amministrazione.