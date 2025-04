Dazi Renzi | Reazione pigra e debole del Governo

VERONA – "Oggi a Verona al Vinitaly. Ho ascoltato decine di produttori, di imprenditori, di lavoratori. Il problema non sono solo i vergognosi Dazi di Trump ma la Reazione pigra e debole del nostro Governo. L'Europa tratterà e le cose cambieranno. Ma la Meloni deve darsi una svegliata su energia, burocrazia, pressione fiscale, aiuti all'export. Sono felice dell'accoglienza ricevuta negli stand e dei selfie ma la vera sfida è invitare la Meloni a smettere di fare l'influencer e iniziare a governare. Se le riesce".Così sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

