Dazi Prandini Coldiretti | Servono risorse significative per i nostri settori produttivi

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2025 "Un incontro importante quello che oggi terremo con la premier e con altri ministri per ribadire la necessità di un intervento a sostegno delle nostre attività produttive, in particolar modo per l'agroalimentare che negli ultimi cinque anni è cresciuto del 68%. E non è così delocalizzabile, come qualcuno ha voluto sottolineare in queste ultime giornate. Il mercato statunitense per noi è di grandissima importanza, non ci possiamo permettere di perderlo. Ci auguriamo che vengono stanziatea favore dei" così il presidente diEttore, prima dell'incontro con il Governo in merito agli effetti deiimposti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev