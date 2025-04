Dazi Meloni | per le imprese 25 mld da Pnrr e fondi coesione

Dazi, di cui 14 da fondi del Pnrr e 11 dai fondi di coesione. Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’incontro con le categorie economiche sui Dazi. “La Commissione europea – ha spiegato – sta incoraggiando gli Stati membri a modificare i Pnrr, individuando soluzioni per investire al meglio le risorse stanziate nel nuovo scenario, ovviamente senza ridurre l’ambizione dei piani in termini di traguardi e obiettivi da conseguire. Parallelamente la stessa Commissione, su proposta del vicepresidente Fitto, ha avviato una importante fase di riprogrammazione delle politiche di coesione che, in complementarietà con la revisione del Pnrr, potranno essere utilizzate per sostenere il nostro sistema produttivo. Leggi su Ildenaro.it Roma, 8 apr. (askanews) – Il governo metterà in campo 25 miliardi di euro per sostenere le aziende in difficoltà per i, di cui 14 dadele 11 daidi. Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia, all’incontro con le categorie economiche sui. “La Commissione europea – ha spiegato – sta incoraggiando gli Stati membri a modificare i, individuando soluzioni per investire al meglio le risorse stanziate nel nuovo scenario, ovviamente senza ridurre l’ambizione dei piani in termini di traguardi e obiettivi da conseguire. Parallelamente la stessa Commissione, su proposta del vicepresidente Fitto, ha avviato una importante fase di riprogrammazione delle politiche diche, in complementarietà con la revisione del, potranno essere utilizzate per sostenere il nostro sistema produttivo.

Meloni il 17 aprile a Washington da Trump: “Proporrò 'zero per zero' sui dazi con l'Ue”. Dazi, Meloni: per le imprese 25 mld da Pnrr e fondi coesione. Meloni: «I dazi di Trump profondamente sbagliati. Subito aiuti per le aziende, 25 miliardi dalla revisione di Pnrr e fondi di coesione». Dazi, Meloni da Trump alla Casa Bianca il 17 aprile. Meloni risponde alle imprese: "25 mld contro i dazi". Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni: per le imprese 25 mld da Pnrr e fondi coesione - Roma, 8 apr. (askanews) – Il governo metterà in campo 25 miliardi di euro per sostenere le aziende in difficoltà per i dazi, di cui 14 da fondi del Pnrr e 11 dai fondi di coesione. Lo ha spiegato la p ... (askanews.it)

Dazi, via alle consultazioni di Meloni con le imprese - A Palazzo Chigi il governo incontra Confindustria, Pmi, associazioni agroalimentari e tutte le categorie coinvolte dalle tariffe Usa ... (msn.com)

Dazi, Meloni alle parti sociali: «Un nuovo patto per fare fronte comune» - «Abbiamo individuato nell’ambito della dotazione finanziaria del Recovery italiano e della sua prossima revisione circa 14 miliardi di euro che ... (msn.com)