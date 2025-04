Agi.it - Dazi, Meloni a Washington il 17 aprile. "A Trump proporrò la formula zero per zero"

AGI - "Sarò ail prossimo 17e ovviamente intendo affrontare anche" la questione dei"con il presidente degli Stati Uniti", Donald. Lo ha annunciato, secondo quanto si apprende, la premier Giorgianell'incontro con le associazioni di categoria penalizzate dai. "Credo che siamo tutti concordi nel dire che una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti non conviene a nessuno. Dunque, la sfida è lavorare con l'Unione Europea per definire un accordo positivo che possa avere come soluzione quella di integrare ancora di più le nostre econome, invece di separarle, in un'ottica di mutuo beneficio e di crescita reciproca". Cosi' la premier Giorgia, nell'incontro con le associazioni di categorie, ha rilanciato la necessita' di un dialogo con gli Usa sul tema dei".