Dazi Meloni | 25 miliardi da Pnrr e fondi coesione E patto con le imprese Il 17 aprile la Premier da Trump

Meloni incontra - insieme alla task force costituita a palazzo Chigi - le associazioni di categorie, offrendo "un patto per fare fronte comune" e mettendo sul tavolo, previa trattativa con la Ue, 25 miliardi, tra revisione del Pnrr e dei fondi di coesione. L'annuncio è che il 17 aprile sarà a Washington per incontrare il presidente americano Donald Trump, la strada e' sempre quella del negoziato, partendo dal presupposto che una guerra commerciale danneggerebbe tutti e che il punto d'arrivo potrebbe essere quello della formula 'zero per zero', ovvero la possibilità di azzerare i Dazi reciprocamente. Ma il messaggio forte la Premier lo invia soprattutto a Bruxelles

