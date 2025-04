Lapresse.it - Dazi: Madrid, viaggio Meloni in Usa aiuterà negoziati Ue con Trump

Leggi su Lapresse.it

(Spagna), 8 apr. (LaPresse) – Ildella premier Giorgiaa Washington il 17 aprile “credo possa aiutare” neidell’Ue con il presidente Usa Donaldsui. Lo ha detto il ministro dell’Economia, del Commercio e delle Imprese spagnolo, Carlos Cuerpo, rispondendo a una domanda di LaPresse a margine del Question time al Senato spagnolo. Cuerpo ha negato che ildipossa dare un’immagine di mancanza di unione nell’Ue. “Ieri a Lussemburgo abbiamo avuto una riunione dei ministri del Commercio e il messaggio che ne è uscito è un messaggio di unità”, e che “tutti dobbiamo appoggiare la Commissione in questo negoziato, perchè insieme siamo più forti”, “il fatto che ognuno di noi mandi questo stesso messaggio in modo bilaterale e individuale agli Usa è un rinforzo positivo per questo negoziato”, ha detto Cuerpo.