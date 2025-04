Lanazione.it - Dazi, la Toscana al Vinitaly, “E’ il momento della razionalità, niente panico”

Siena, 8 aprile 2025 – «È ilfreddezza, per cercare di superare cone senza risposte emotive questodifficile». Massimo Guasconi, presidenteCamera di commercio di Arezzo-Siena, parla al padiglione allestito aldi Verona. «Questo è uno dei più importanti appuntamenti per il mondo del vino – afferma – ed è stato anche il primo dopo la decisione di Trump: in questi giorni gli importatori statunitensi sono stati presenti ed è emersa la volontà di trovare insieme una soluzione. L’idea cioè di ripartire le spese è una strada da percorrere, in modo che ognuno contribuisca all’aumento imposto daisenza gravare solo sul produttore o sul consumatore finale».