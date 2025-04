Dazi la Cina risponde agli USA | tariffe del 15% sull’import di beni agricoli americani

Dazi per la Cina, la Repubblica Popolare ha replicato annunciando tariffe aggiuntive fino al 15% su alcuni prodotti d'importazioni agricola dagli Stati Uniti, tra cui carne di pollo, maiale, soia e manzo. Leggi su Fanpage.it Dopo la decisione del presidente Trump di introdurre nuovi pesantiper la, la Repubblica Popolare ha replicato annunciandoaggiuntive fino al 15% su alcuni prodotti d'importazioni agricola dStati Uniti, tra cui carne di pollo, maiale, soia e manzo.

Dazi Usa, la contromossa della Cina fa infuriare Trump. La Cina risponde a Trump: dazi del 34% sui prodotti statunitensi. Dazi, von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation" | Tokyo guadagna oltre il 5%, Piazza Affari apre in positivo. Dazi Usa, arriva la risposta della Cina a Trump: la mossa di Pechino. La Cina risponde ai dazi degli USA, Trump su tutte le furie. Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Cina risponde agli Usa e fa ricorso al Wto. Trump: "Sono nel panico" - La Cina risponde ai dazi americani decisi da Donald Trump: il governo cinese ha annunciato oggi l'imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni americani a partire dal 10 april ... (msn.com)

Cina risponde ai dazi di Trump: "Non accetteremo minacce, pronti a combattere" - La Cina respinge le minacce di dazi di Trump e invita al dialogo rispettoso per risolvere le tensioni commerciali. (quotidiano.net)

La Cina risponde a Trump: “Non ci piegheremo alle minacce di nuovi dazi”. Il video del discorso - E' in questo contesto che si inserisce la risposta del portavoce del minstero degli Esteri cinese Lin Jian, "Il protezionismo non porta da nessuna parte. I cinesi non creano problemi, ma non li temono ... (tg.la7.it)