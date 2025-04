Dazi la Casa Bianca conferma | Da domani tariffe al 104% per la Cina

domani gli Stati Uniti applicheranno Dazi al 104% contro la Cina dal momento che Pechino, contrariamente a quanto richiesto da Washington, non ha ritirato le sue contromisure. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a Fox News. Il premier cinese Li Qiang aveva fatto sapere oggi che al Paese non

