Dazi in Toscana Giani alle categorie economiche e ai sindacati | Reagire subito aprirsi al mondo restare uniti

Reagire subito, aprirsi al mondo, essere Europa e stare uniti. Così la Toscana reagisce ai Dazi di Trump. Lo ha affermato oggi Eugenio Giani che ha presieduto, con accanto l'assessore all'economia Leonardo Marras e il direttore generale della Regione Paolo Pantuliano il tavolo con le associazioni di categoria, convocato proprio per affrontare la questione dell'impatto dei Dazi sull'economia Toscana. Un tavolo che il presidente intende fare diventare permanente, con cadenza quindicinale, proprio per creare sinergie e impegni comuni

