Dazi Grimaldi contro Meloni | Corsa al riarmo parte della trattativa con Trump noi 51esimo Stato degli Usa

"Corsa al riarmo del governo e dell'Unione europea fa parte della trattativa sui Dazi con Trump. Così si vogliono ingrassare le lobby delle armi. Giorgia Meloni vuole che l'Italia diventi il 51esimo Stato degli Usa". A dirlo, alla Camera, il deputato di Avs, Marco Grimaldi, che insieme ad altri colleghi delle opposizioni ha chiesto che la presidente del Consiglio venga a riferire in Aula per spiegare come intende affrontare i problemi creati all'economia italiana dai Dazi imposti dall'amministrazione statunitense.

