Dazi? Gli americani continueranno a comprare i mobili italiani

Laverita.info - «Dazi? Gli americani continueranno a comprare i mobili italiani» Leggi su Laverita.info Il presidente di FederlegnoArredo, Paolo Fantoni: «No a ritorsioni. Ci fanno più male le regole Ue».

Dazi di Trump, le conseguenze sui mercati finanziari | Borse europee e Wall street crollano. Giù anche dollaro e petrolio. Le auto classiche sono risparmiate dai dazi USA, ma una tassa c'è. Tutti i dazi annunciati da Donald Trump: dai “peggiori trasgressori” alle auto. "Non c'è dazio che tenga, gli americani continueranno a mangiare italiano": il parere dell'esperto. Dazi e controdazi spaventano le Borse, Trump: “Cina nel panico”. Anticipazioni per Agorà dell’8 aprile alle 8 su Rai 3: la risposta Ue ai dazi americani. Ne parlano su altre fonti

Dazi, i mercati tentano il rimbalzo. L'Ue prepara contromisure, Meloni pronta a volare da Trump - Singapore, "delusi dalle misure di Trump, non si fa questo a un amico" Il primo ministro di Singapore Lawrence Wong si è detto “molto deluso” dai dazi del 10 per cento introdotti dal presidente americ ... (msn.com)

Dazi, l'escalation di Trump non spaventa Pechino: “Combatteremo a oltranza” - Le minacce della Casa Bianca di aggiungere tariffe oltre il 100% del valore dei prodotti importati non fa arretrare la Cina: “Non è il modo di negoziare con ... (repubblica.it)

Caos dazi, ipotesi di una pausa di 90 giorni, ma la Casa Bianca smentisce: 'E' una fake news' - Wall Street tenta il rimbalzo. Von der Leyen: 'Offerto agli Usa tariffe zero sui beni industriali'. Pioggia di vendite per i dazi. Il presidente agli americani: 'Niente panico, non siate deboli'. Berl ... (ansa.it)