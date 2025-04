Dazi Foti | 25 miliardi da Pnrr e fondi di coesione per le imprese Tutti chiedono calma e di non reagire

Dazi imposti da Trump, l’esecutivo ha annunciato che metterà in campo 25 miliardi di euro per sostenere il ‘sistema Italia’: 14 miliardi dai fondi Pnrr e 11 dai fondi di coesione. Lo conferma, lasciando Palazzo Chigi, il ministro responsabile del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Tommaso Foti. Speranze, soddisfazione e cauto ottimismo. Questi i sentimenti manifestasti dai rappresentati delle varie categorie. Più cauto – e preoccupato – è Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, che auspica “una risposta europea”.L'articolo Dazi, Foti: “25 miliardi da Pnrr e fondi di coesione per le imprese. Tutti chiedono calma e di non reagire” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Foti: “25 miliardi da Pnrr e fondi di coesione per le imprese. Tutti chiedono calma e di non reagire” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Al termine dei vari incontri tenuti oggi dal governo con varie associazioni e organizzazioni industriali suiimposti da Trump, l’esecutivo ha annunciato che metterà in campo 25di euro per sostenere il ‘sistema Italia’: 14daie 11 daidi. Lo conferma, lasciando Palazzo Chigi, il ministro responsabile del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Tommaso. Speranze, soddisfazione e cauto ottimismo. Questi i sentimenti manifestasti dai rappresentati delle varie categorie. Più cauto – e preoccupato – è Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, che auspica “una risposta europea”.L'articolo: “25dadiper lee di non” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dazi, Foti: “25 miliardi da Pnrr e fondi di coesione per le imprese. Dazi, Meloni: 25 miliardi di aiuti alle imprese. Meloni il 17 da Trump per dazi. E mette su tavolo 25 mld per imprese. Dazi: Foti, trattativa con Ue su uso risorse Pnrr gia' in corso e andra' avanti. Dazi: Meloni a Palazzo Chigi, task force con i ministri. Presenti anche Giorgetti, Urso, Lollobrigida e Foti. Ue frena sulla proroga del Pnrr, Governo diviso. L'Ue tenta trattativa ma ha pronto il piano anti dazi Usa. Vavassori (Anfia): "Dazi errore madornale Ue". Ne parlano su altre fonti

Dazi, il Governo presenta un piano di 25 miliardi per aiutare le imprese - Giorgia Meloni, ha annunciato un bilaterale alla Casa Bianca per prossimo 17 aprile e ha rilanciato le misure adottate dal Governo ... (interris.it)

Dazi, Foti sul ricorso ai fondi Pnrr: "La trattativa con l'Ue? È già in corso e andrà avanti" - (LaPresse) "La trattativa con l'Ue per la riprogrammazione dei fondi Pnrr? Innanzitutto ne abbiamo parlato. Dopodiché la trattativa era già in ... (stream24.ilsole24ore.com)

Contro i dazi Meloni lancia un "nuovo patto" per il Sistema Italia e mette sul tavolo 25 miliardi - Tre incontri distinti, un unico obiettivo: mettere in sicurezza il sistema Italia di fronte alla crisi dei dazi. Il premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle categori ... (informazione.it)