Dazi Fontana | Credo sempre in dialogo con Usa

Fontana, spera "ci possa essere un dialogo, e che quello che oggi sembra irreparabile possa essere modificato o ridotto" perché "io Credo sempre nel dialogo con gli Stati Uniti". Lo ha detto .L'articolo Dazi, Fontana: “Credo sempre in dialogo con Usa” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – Sulle tariffe imposte dal presidente statunitense Donald Trump "c’è preoccupazione da parte di tutti", ma il presidente di Regione Lombardia, Attilio, spera "ci possa essere un, e che quello che oggi sembra irreparabile possa essere modificato o ridotto" perché "ionelcon gli Stati Uniti". Lo ha detto .L'articolo: “incon Usa” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dazi, Fontana: "Credo sempre in dialogo con Usa". Fontana: “Sui dazi confidiamo molto nell’incontro con Vance”. Majorino umiliato: "Mi fai una foto con Fontana", il video-cult | .it. Ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Fontana: "Credo sempre in dialogo con Usa" - Sulle tariffe imposte dal presidente statunitense Donald Trump 'c’è preoccupazione da parte di tutti', ma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, spera 'ci possa essere un dialogo, e che ... (adnkronos.com)

Fontana: “Sui dazi confidiamo molto nell'incontro con Vance” - Il presidente della Lombardia: "Misure come quelle sull'automotive ci metterebbero ancor più in difficoltà, dopo le politiche sbagliate dell'Ue. Lavorare con l'Europa? Difendiamo i nostri interessi. D ... (ilfoglio.it)

Fontana: "Vicini a Trump su tante cose, ma i dazi preoccupano. No agli isterismi" - Fontana: "Vicini a Trump su tante cose, ma i dazi preoccupano. No agli isterismi" "Uno puo' esser vicino politicamente a una persona senza condividere fino in fondo tutte le scelte di questa parte ... (affaritaliani.it)