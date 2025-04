Dazi ecco chi si mette in coda per trattare con Donald Trump

«Non c'è alcuna ragione per aspettarsi una recessione negli Stati Uniti dopo il recente annuncio sui Dazi del presidente Trump». Così ieri il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha spiegato che «venerdì scorso abbiamo visto dal numero di posti di lavoro, ben al di sopra delle aspettative, che stiamo andando avanti» ha sottolineato Bessent, che ha pure minimizzato il recente crollo delle Borse, definendolo solo «una reazione nel breve periodo». Ammettendo di dar fiducia alle previsioni del segretario al Tesoro, i mercati finanziari che stamane riaprono le contrattazioni restano tutti ancora col fiato sospeso, intimoriti sia dal fatto che la guerra commerciale innescata dai Dazi imposti dalla Casa Bianca possa travolgere l'economia globale facendola precipitare in una recessione che riporterebbe indietro le lancette dell'orologio a diversi anni.

