Dazi e Made in Italy l’allarme delle imprese | Favoriscono la contraffazione

Firenze, 8 aprile 2025 - Ialimentano lae mettono a rischio ilin. È il campanello d’allarme emerso dal convegno “Dogane e. La tutela delin” organizzato da Confindustria Toscana, AgenziaDogane e Asso.Tosca. A preoccupare è il nuovo scenario internazionale, segnato dalle tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. “Le restrizioni commerciali creeranno inevitabilmente degli incentivi a forme di concorrenza sleale – spiega Davide Bellosi, direttore territoriale dell’AgenziaDogane per Toscana e Umbria – là dove si pongonorestrizioni, i costi si innalzano e aumentano gli spazi per trovare forme sleali di guadagno”. Secondo Bellosi, l’introduzione deiUsa rischia quindi di alimentare il mercato dei prodotti contraffatti: “È plausibile attendersi un aumento di questi fenomeni e di emissione sul mercato di prodotti non originali”.