Dazi è guerra totale tra Usa e Cina Washington | Imponiamo da domani il 104 per cento sui prodotti da Pechino

Gli Stati Uniti inizieranno a imporredel 104 persuicinesi a partire da, mercoledì, in seguito alla ritrosia dia revocare le sue misure di ritorsione. Lo ha riferito Fox News, citando la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. «La portavoce della Casa Bianca (Leavitt) afferma cheaggiuntivi del 104 persono entrate in vigore a mezzogiorno ET perché lanon ha revocato la sua ritorsione. La tariffa aggiuntiva del 104 persarà implementata a partire da, 9 aprile». La reazione di Wall StreetWall Street riduce i forti guadagni di avvio seduta dopo la decisione dell’amministrazione Usa di far salire daallaal 104%, come preannunciato ieri dal presidente Donald Trump. Al momento l’indice Dow Jones segna +0,50%, lo S&P +0,21% mentre il Nasdaq oscilla attorno alla parità.