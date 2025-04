Dazi e crollo Borse gli imprenditori e i finanziatori pro Trump pronti a ritirargli il sostegno | Rovina l' America

Americana Tgcom24.mediaset.it - Dazi e crollo Borse, gli imprenditori e i finanziatori pro Trump pronti a ritirargli il sostegno: "Rovina l'America" Leggi su Tgcom24.mediaset.it I sostenitori economici e politici del presidente preoccupati per la strategia commerciale che rischia di danneggiare l'economiana

Dazi, Milano chiude a -5,18%. Trump minaccia ulteriori dazi del 50% alla Cina - Scotto Bessent, segretario al Tesoro: "Venite a fare le vostre offerte e a quel punto Trump sarà disposto a trattare". Dazi, le Borse oggi. Trump: “L’Ue ci frega, dovrà comprare energia da noi”. La guerra dei dazi, imprese in allarme: «L'Emilia reagirà, ma ha bisogno di aiuto: da soli non ce la facciamo». Dazi, Trump: "Paese ed economia avranno un boom". Ue studia contromosse. Borse giù. Dazi, Trump apre ai negoziati: «L’Ue compri più energia. E alla Cina tariffe del 50%». Crollano le Borse, aumentano i rendimenti: le 21 azioni da tenere d'occhio. Ne parlano su altre fonti

Crollo borse, Tokyo inverte la rotta e apre in rialzo a +6%. Indonesia e Singapore a picco, mai così male dal 2018 - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo all'indomani del tracollo del 13,22%, la peggiore perdita dal 1997, e apre la seduta in territorio positivo a dispetto dei nuovi venti di guerra commerciale tra ... (ilgazzettino.it)

Perché la borsa italiana sta crollando per colpa dei dazi di Trump - Da quando Trump ha annunciato i dazi sulle importazioni negli Usa, la Borsa di Milano è una di quelle che stanno perdendo di più ... (fanpage.it)

Dazi tra voci e smentite: nuovo crollo delle Borse. In 3 giorni bruciati 10mila miliardi di dollari sui mercati - Il calvario delle borse mondiali sembra non aver fine. Anche se le perdite non sono minimamente paragonabili a quelle registrate durante quel famigerato 19 ottobre 1987 (quando il solo Dow ... (ilmessaggero.it)