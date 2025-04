Dazi e Borse Doris | Niente panico è un cattivo consigliere Questa crisi può essere un’occasione per l’Europa

Doris, amministratore delegato di banca Mediolanum, sulla postura giusta di fronte ai Dazi annunciati da Donald Trump che hanno terremotato le Borse, anche se oggi quelle europee sono già in rialzo. Intervistato da Il Giornale condivide la linea del governo Meloni improntata alla calma per evitare allarmismi eccessivi che danneggiano tutti. No alla logica della rappresaglia europea che porta dritta alla guerra commerciale da scongiurare a tutti i costi.Dazi, l’ad di Mediolanum: ho fiducia, anche Questa crisi passerà“Questa crisi – premette l’Ad di Mediolanum – come quelle che l’hanno preceduta, fa parte del consueto susseguirsi degli eventi. Secoloditalia.it - Dazi e Borse, Doris: “Niente panico, è un cattivo consigliere. Questa crisi può essere un’occasione per l’Europa” Leggi su Secoloditalia.it “L’incertezza è il peggior nemico dei mercati. Però ci sono anche aspetti positivi”, perché l’Ue sarà obbligata “a prendere decisioni finora rimandate”. Non ha dubbi Massimo, amministratore delegato di banca Mediolanum, sulla postura giusta di fronte aiannunciati da Donald Trump che hanno terremotato le, anche se oggi quelle europee sono già in rialzo. Intervistato da Il Giornale condivide la linea del governo Meloni improntata alla calma per evitare allarmismi eccessivi che danneggiano tutti. No alla logica della rappresaglia europea che porta dritta alla guerra commerciale da scongiurare a tutti i costi., l’ad di Mediolanum: ho fiducia, anchepasserà“– premette l’Ad di Mediolanum – come quelle che l’hanno preceduta, fa parte del consueto susseguirsi degli eventi.

Dazi e Borse, Doris: "Niente…" - Massimo Doris, ci risiamo. Come ai tempi di Lehman, come con il Covid e poi la guerra in Ucraina. Banca Mediolanum, di cui lei è amministratore delegato, ha affrontato quei momenti con freddezza. Ora ... (informazione.it)

Dazi di Trump e crolli in Borsa? Niente panico: investire sulle banche (per UniCredit e Mediolanum...) - I crolli allarmanti e prolungati delle borse mondiali dopo le manovre di Donald Trump sui dazi stanno contribuendo a diffondere un clima di grande incertezza all’interno dei mercati finanziari, con il ... (mowmag.com)

Dazi di Trump, la finanza rompe il silenzio: “Niente panico, serve lucidità” - Donnet: 'I dazi possono danneggiare l’economia, ma per l’Europa è anche un’opportunità per diventare più unita” ... (adnkronos.com)