Dazi e agricoltura | I vigneti piacentini presidio fondamentale da valorizzare

Occorre che l'Unione Europea metta in campo le risorse necessarie per compensare l'impatto dei dazi americani sul vino come sugli altri prodotti agroalimentari e sostenere le filiere produttive di un settore chiave dell'economia. È questo uno dei temi emersi dall'incontro a Casa Coldiretti tra il.

Dazi e agricoltura: «I vigneti piacentini presidio fondamentale da valorizzare». "Sos vigneti: la flavescenza dorata minaccia la viticoltura", il convegno di Coldiretti. Resilvigna, per una maggiore resilienza del vigneto. Fitofarmaci: multe per patentino e utilizzo scorretto. Ne parlano su altre fonti

