Dazi di Trump Ue ‘costretta’ a rispondere | paesi divisi ecco chi vuole linea dura

(Adnkronos) –L’Ue vorrebbe negoziare con Donald, ma si trova “costretta” aaiimposti dal presidente degli Stati Uniti e inizierà a farlo entro metà aprile, quando una prima parte dei controdecisi per le tariffe su acciaio e alluminio imposte da Washington inizierà ad essere prelevata alle frontiere su una lista di prodotti importati dagli Usa. I ministri del Commercio Estero dell’Ue si sono ritrovati a Lussemburgo, convocati dalla presidenza polacca in via straordinaria, per confrontarsi sulle risposte da dare a Washington. Anche se la competenza esclusiva nel commercio estero è dell’Ue, un confronto tra gli Stati serve anche alla Commissione, in modo che possa aggiustare la. Un primo risultato Italia e Francia potrebbero averlo già ottenuto: la lista dei prodotti Usa da ‘tassare’, ormai in dirittura d’arrivo, non dovrebbe contenere il bourbon americano, per tentare di scansare ulterioria stelle e strisce sui vini europei.