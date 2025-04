Dazi da domani tariffe del 104% alla Cina | l' annuncio della Casa Bianca Pechino | Da Usa prepotenza economica

domani i Dazi contro la Cina saliranno al 104%. Lo annuncia la Casa Bianca.A inizio mese Trump ha imposto Dazi del 34% contro Pechino, più il 25% di tariffe già in. Ilmattino.it - Dazi, da domani tariffe del 104% alla Cina: l'annuncio della Casa Bianca. Pechino: «Da Usa prepotenza economica» Leggi su Ilmattino.it Dacontro lasaliranno al. Lo annuncia la.A inizio mese Trump ha impostodel 34% contro, più il 25% digià in.

Dazi, ultime notizie. Casa Bianca: da domani tariffe del 104% alla Cina. Ue: "bazooka" sempre sul tavolo, ma vogliamo un negoziato con gli Usa.

