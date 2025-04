Dazi cosa farà il governo per le imprese | Meloni da Trump il 17 aprile proporrà formula ‘zero per zero’

Dazi di Trump del 20% contro Italia ed Europa, il governo Meloni mette sul tavolo 25 miliardi di euro, tra risorse Pnrr e fondi di coesione, a sostegno di imprese e lavoratori. Leggi su Fanpage.it Per limitare gli effetti deididel 20% contro Italia ed Europa, ilmette sul tavolo 25 miliardi di euro, tra risorse Pnrr e fondi di coesione, a sostegno die lavoratori.

