Ilfattoquotidiano.it - Dazi, “con Trump l’Ue usi bastone e carota”. Ecco cosa può offrire e come metterlo alle strette con Big tech

“Il piano A è impegnarsi nei negoziati” con gli Usa, ma “teniamo saldamente in tasca la potenziale risposta, il piano B”. Il punto di caduta del primo vertice dei ministri Ue del Commercio dopo l’annuncio di Donaldsuireciproci dà la misura di un’Unione al bivio tra dialogo con Washington e ritorsioni che potrebbero scatenare un’escalation. Aggravando i danni per l’economia. Ma che strumenti ha in mano Bruxelles per trattare con un presidente Usa che interpreta i rapporti conati e partner commerciali con l’unica logica della trattativa d’affari? I Ventisette sono in grado di fare fronte comune? E davvero l’Italia,sostiene parte della maggioranza, potrebbe cercare di ottenere condizioni di favore muovendosi in autonomia?Trattative bilaterali? Strada sbarrata – “Trattative bilaterali suinon sono possibili”, sgombra il campo Carlo Altomonte, docente di Politica economica europea alla Bocconi.