Dazi comunque vada l’Europa e l’Italia devono parlare con Trump L’opinione di Guandalini

Dazi di Trump. Prevale il caldo consiglio di una risposta europea. Immediata. Molte associazioni di categoria pretendono che ora “l’Europa faccia l’Europa”. Sono affermazioni che, spesso, si fermano sulla soglia delle buone intenzioni. Basate sul presupposto che esiste un’Europa che si è fatto Stato. Niente di più fumé. Il paradigma, recente, al quale volgere lo sguardo è il comportamento tenuto durante l’Europa delle sanzioni e l’Europa della guerra in Ucraina. È la rappresentazione plastica di un Vecchio continente che si muove con fatica. Privo di ruolo unitario. Immerso in una movimentazione occasionale, Si veda la combriccola dei volenterosi o la narrazione sulla difesa europea poggiata sul riarmo solo di Germania e Francia. Formiche.net - Dazi, comunque vada l’Europa e l’Italia devono parlare con Trump. L’opinione di Guandalini Leggi su Formiche.net Ascolto dibattiti accessi in Italia dove ognuno ha la ricetta per risolvere la mannaia deidi. Prevale il caldo consiglio di una risposta europea. Immediata. Molte associazioni di categoria pretendono che ora “faccia”. Sono affermazioni che, spesso, si fermano sulla soglia delle buone intenzioni. Basate sul presupposto che esiste un’Europa che si è fatto Stato. Niente di più fumé. Il paradigma, recente, al quale volgere lo sguardo è il comportamento tenuto durantedelle sanzioni edella guerra in Ucraina. È la rappresentazione plastica di un Vecchio continente che si muove con fatica. Privo di ruolo unitario. Immerso in una movimentazione occasionale, Si veda la combriccola dei volenterosi o la narrazione sulla difesa europea poggiata sul riarmo solo di Germania e Francia.

