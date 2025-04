Dazi Cina risponde a Trump | No a ricatti Usa combatteremo fino alla fine

Cina replica al presidente Usa Donald Trump e alla minaccia di un ulteriore imposta del 50% se non annullerà i Dazi reciproci. Dopo aver accusato gli Stati Uniti di comportarsi "in maniera ricattatoria", Pechino ha assicurato che "combatterà fino alla fine". La Cina, ha fatto sapere un portavoce del ministero del Commercio, .L'articolo Dazi, Cina risponde a Trump: "No a ricatti Usa, combatteremo fino alla fine" proviene da Webmagazine24.

