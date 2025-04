Ilfattoquotidiano.it - Dazi, chi è più danneggiato nella Ue: per l’Italia grazie alle esenzioni la tariffa effettiva si ferma al 16%

Sulla carta è uguale per tutti: 20%. Ma in realtà ilo reciproco annunciato da Donald Trump sui prodotti in arrivo dalla Ue penalizza alcuni Paesi più di altri., il cui surplus commerciale nei confronti degli Usa è molto ampio, sarebbe stata danneggiata di più se Washington avesse applicato la sconclusionata formula impiegata per calcolaretariffe ad ogni singolo Paese e non all’area nel suo complesso. Ed è avvantaggiata dal fatto che nel suo paniere di esportazioni pesano molto alcuni dei beni che la Casa Bianca ha deciso, almeno per ora, di risparmiare:lista delleci sono per esempio, insieme ai semiconduttori e ad alcuni minerali, gran parte dei prodotti farmaceutici e il legname.Il Financial Times nei giorni scorsi ha stilato una lista di “vincitori” e “vinti” sulla base, appunto, dell’aliquotaria che ogni Paese si vedrà applicare alla luce di che cosa esporta di più oltreoceano.