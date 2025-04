Dazi Borse in risalita Trump aspetta la Cina | Vuole accordo ma non sa come iniziare

Borse europee, anche i mercati americani tentano di riprendersi dai crolli seguiti ai Dazi introdotti dal presidente Usa Donald Trump. La borsa di Wall Street rimbalza e apre oggi in forte rialzo con il Dow Jones che segna +3,51% e il Nasdaq +3,53%. Intanto il presidente americano, in un post su .L'articolo Dazi, Borse in risalita. Trump aspetta la Cina: "Vuole accordo, ma non sa come iniziare" proviene da Webmagazine24.

