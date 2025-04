Dazi borse europee nervose | Milano la peggiore L’Ue prepara i contro-dazi la Cina avverte Trump | Combatteremo fino alla fine

dazi, l’andamento delle borse in tempo reale di oggi, martedì 8 aprile 2025Le borse europee risentono ancora dei timori per la guerra dei dazi scatenata dagli Stati Uniti di Donald Trump. Dopo un avvio positivo, sui listini del vecchio continente ha iniziato a prevalere il nervosismo. Di seguito l’andamento in tempo reale dei principali mercati.Milano +0,48%Francoforte +1,09%Parigi +0,9%Londra +2,12%Madrid +0,53%A pesare sull’andamento altalenante di Milano sono in particolare i titoli bancari. Bene invece Leonardo (+4,15%), Unipol (+3,3%), Campari (+1,49%) e Mediolanum (+1,4%).Dopo tre giorni di ribassi – con perdite per 9.500 miliardi di dollari di capitalizzazione a livello globale – le contrattazioni in Europa oggi si erano aperte a +1,54% a Milano, +1,26% a Francoforte, +1,57% a Parigi, +1,18% a Londra, +1% a Madrid. Tpi.it - Dazi, borse europee nervose: Milano la peggiore. L’Ue prepara i contro-dazi, la Cina avverte Trump: “Combatteremo fino alla fine” Leggi su Tpi.it , l’andamento dellein tempo reale di oggi, martedì 8 aprile 2025Lerisentono ancora dei timori per la guerra deiscatenata dagli Stati Uniti di Donald. Dopo un avvio positivo, sui listini del vecchio continente ha iniziato a prevalere il nervosismo. Di seguito l’andamento in tempo reale dei principali mercati.+0,48%Francoforte +1,09%Parigi +0,9%Londra +2,12%Madrid +0,53%A pesare sull’andamento altalenante disono in particolare i titoli bancari. Bene invece Leonardo (+4,15%), Unipol (+3,3%), Campari (+1,49%) e Mediolanum (+1,4%).Dopo tre giorni di ribassi – con perdite per 9.500 miliardi di dollari di capitalizzazione a livello globale – le contrattazioni in Europa oggi si erano aperte a +1,54% a, +1,26% a Francoforte, +1,57% a Parigi, +1,18% a Londra, +1% a Madrid.

