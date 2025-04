Dazi Borse europee incerte | Milano volatile Europa pronta a tassare le Big Tech

Milano apre a +1,5% e Tokyo ha chiuso a +6%. Si lavora per una tregua sul fronte dei Dazi mentre la Cina fa sapere che "li combatterà a oltranza" Ilgiornale.it - Dazi, Borse europee incerte: Milano volatile. Europa pronta a tassare le Big Tech Leggi su Ilgiornale.it I mercati cercano il rimbalzo.apre a +1,5% e Tokyo ha chiuso a +6%. Si lavora per una tregua sul fronte deimentre la Cina fa sapere che "li combatterà a oltranza"

