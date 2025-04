Dazi | bazooka Ue è pronto Contromossa in 3 fasi Ma il 17 aprile Meloni sarà da Trump

pronto il bazooka, ossia i controDazi per rispondere all'offensiva commerciale di Donald Trump scatteranno in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il primo dicembre. Intanto è stato confermato il viaggio di Giorgia Meloni, in un certo senso ambasciatrice e mediatrice per l'Europa, a Washington, per incontrare Donald TrumpL'articolo Dazi: bazooka Ue è pronto. Contromossa in 3 fasi. Ma il 17 aprile Meloni sarà da Trump proviene da Firenze Post. .com - Dazi: bazooka Ue è pronto. Contromossa in 3 fasi. Ma il 17 aprile Meloni sarà da Trump Leggi su .com L'Ue hail, ossia i controper rispondere all'offensiva commerciale di Donaldscatteranno in tre: il 15, il 16 maggio e il primo dicembre. Intanto è stato confermato il viaggio di Giorgia, in un certo senso ambasciatrice e mediatrice per l'Europa, a Washington, per incontrare DonaldL'articoloUe èin 3. Ma il 17daproviene da Firenze Post.

