Dazi al 104% contro la Cina Trump passa dalla strategia all’azzardo

in pochi giorni: Donaldvara la guerra commerciale totalelae annunciaaggiuntivi del 50%la Repubblica Popolare. Sommando al 20% imposto dopo il suo insediamento e al 34% di“reciproci” aggiunti nella giornata del 2 aprile il +50% annunciato oggi porta alle tariffe complessive di cui saranno caricate le merci della Repubblica Popolare in entrata negli Usa. Washington ha reagito a gamba tesa dopo che il governo di Xi Jinping ha deciso di reagire simmetricamente con-tariffe al 34% aireciproci della Casa Bianca. E a meno di una settimana dal suo varo la corsa dialla sfida totale suiè già giunta a combinare alla, per quanto forzata e muscolare, con cui è stata varata un elemento di sostanziale azzardo.