Davide Longoni porta la sua arte a Villa Bagatti Valsecchi per Alcova 2025

2025 il design si assaggia. E sa di lievito madre. Tra installazioni avveniristiche, residenze storiche e spazi industriali riconquistati dalla natura, c'è un linguaggio che mette d'accordo tutti, dal designer giapponese all'architetto berlinese: è quello del pane. A parlare questa lingua universale, fatta di farine da grani locali e lunghe fermentazioni, è Davide Longoni, maestro panificatore che ha riscritto la grammatica dell'arte bianca in Italia.Davide Longoni @Alvoca, foto Davide Longoni PaneDopo l'esperienza dell'anno scorso, Longoni torna fino al 13 aprile a Villa Bagatti Valsecchi, una delle quattro sedi selezionate da Alcova per la sua nona edizione del Fuorisalone, che quest'anno si sviluppa attraverso un itinerario eclettico. Un percorso che invita il pubblico a esplorare il lavoro di designer affermati ed emergenti tramite installazioni site-specific, distribuite in quattro spazi molto diversi tra loro: le Serre di Pasino, immerse nel verde dell'ippodromo adiacente alla Villa, dove la vegetazione dialoga con le opere in un connubio affascinante tra natura e arte; l'ex fabbrica SNIA, monumentale esempio di architettura razionalista risalente alla Prima Guerra Mondiale, oggi affascinante scenario post-industriale; Villa Borsani, elegante dimora modernista del 1945, dove l'avanguardia del design incontra la sobrietà formale.

