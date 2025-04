Sport.quotidiano.net - Davide Bargnesi si dimette da tecnico dell'Italservice dopo la sconfitta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il(foto) ha rassegnato le dimissioniun colloquio avuto con la dirigenza, all’indomanicon lo Sporting Sala Consilina. Una decisione presa dal mister stesso nel tentativo di dare una forte scossa alla squadra e ai calciatori, non certo per alzare bandiera bianca in un momento di difficoltà. "Ringrazio umanamente e professionalmenteper il lavoro svolto – dice il patron Lorenzo Pizza –, una persona squisita che si è messa a disposizione del club sin dal principio e ha lavorato duramente per il bene di questa squadra. Ci tengo a sottolineare che le responsabilitàe difficoltà attuali sono soprattutto nostre,a società. Nel mercato estivo non ci siamo mossi tempestivamente perché era un periodo particolare e in quello invernale siamo dovuti correre ai ripari, ma non è mai semplice sistemare le cose in corsa.