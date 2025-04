Juventusnews24.com - David Juve (Corriere): diversi contatti già in tempi non sospetti, i bianconeri studiano il colpo a parametro zero. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dello Sport):già innon, iil. Le ultime sul canadeseCi sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di Jonathan, attaccante che a giugno lascerà il Lille alla naturale scadenza del suo contratto con il club francese.Stando a quanto si apprende daldello Sport lantus studia il. Giuntoli avrebbe già avutocon il canadese innon: per chiudere l’affare sono necessari 7 milioni di euro netti annui di ingaggio, 10 milioni alla firma e altri 5-6 di commissione per l’entourage.Leggi suntusnews24.com