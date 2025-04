David di Donatello 2025 video photocall con Piera Detassis Lucia Borgonzoni Sbarigia Di Liberatore Cacciamani Anversa

video del photocall a Cinecittà per l'annuncio delle candidature dei David di Donatello 2025, con Piera Detassis, Lucia Borgonzoni, Chiara Sbarigia, Williams Di Liberatore, Manuela Cacciamani, Giovanni AnversaVi presentiamo il video del photocall a Cinecittà in occasione dell'annuncio delle candidature dei David di Donatello 2025. Presenti Piera Detassis – Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Williams Di Liberatore – Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Chiara Sbarigia – Presidente Cinecittà S.p.A., Manuela Cacciamani – Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A., Giovanni Anversa – Vice Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Lucia Borgonzoni – Sottosegretario MiC.La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025 si terrà il 7 maggio a Cinecittà e sarà trasmessa in prima serata su Rai1, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika.

