David di Donatello 2025 quando vederli e tutte le candidature

Tutto pronto per la 70ª edizione del David di Donatello, uno dei più ambiti e seguiti eventi italiani dedicati al riconoscimento cinematografico. L'edizione 2025, che si terrà il 7 maggio a Roma, ha in serbo una selezione di film di altissimo livello: ecco la lista completa delle nomination. "David di Donatello 2025", i film con più candidature. Il 7 maggio gli studi di Cinecittà si preparano a ospitare la settantesima edizione dei David di Donatello: una cerimonia che quest'anno vedrà alla conduzione Elena Sofia Ricci e Mika, pronti a raccogliere il testimone da Carlo Conti. Nel corso della serata verranno consegnati i riconoscimenti ai migliori film in numerose categorie, dalla regia alla sceneggiatura, dalla colonna sonora alla recitazione. A guidare le nomination ci sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino, con ben 15 candidature ciascuno.

