David di Donatello 2025 Piera Detassis video intervista | Per la prima volta tre donne registe candidate

video intervista a Piera Detassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, per parlare delle candidature dei David di Donatello 2025

Vi presentiamo la nostra video intervista a Piera Detassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, per parlare delle candidature dei David di Donatello 2025.

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025 si terrà il 7 maggio a Cinecittà e sarà trasmessa in prima serata su Rai1, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika.

David di Donatello 2025 candidature: interviste e nomination

Guarda tutti i nostri contenuti video sulle candidature dei David di Donatello 2025:

video intervista a Piera Detassis (guarda qui sopra)
video intervista a Luca Tommassini (guarda qui)
Clip annuncio Elena Sofia Ricci (guarda qui)
Clip annuncio Mika (guarda qui)
video photocall a Cinecittà (guarda qui)
video integrale conferenza stampa (guarda qui)
Articolo e candidature David 2025 (leggi qui)

