Lapresse.it - David di Donatello 2025, ecco i candidati: 15 nomination per ‘Berlinguer’ e ‘Parthenope’

‘Berlinguer, la grande ambizione’ efanno il pieno diin vista della 70esima edizione deidi, che si svolgerà il 7 maggio nel Teatro 5 di Cinecittà e verrà trasmessa in prima serata su Rai1 con la conduzione affidata a Mika ed Elena Sofia Ricci, come anticipato nelle scorse settimane da LaPresse.IaidiIl biopic di Andrea Segre sullo storico leader del Pci corre per il Miglior film, Attore protagonista (Elio Germano) e non (Roberto Citran), regia, sceneggiatura originale, produttore, compositore (Iosonouncane), scenografia, trucco, acconciatura, montaggio (Jacopo Quadri), suono, effetti visivi, casting e per ilgiovani. La pellicola di Paolo Sorrentino è, invece, candidata per il Miglior film, attore (Silvio Orlando) e attrice (Celeste Della Porta) protagonista, regia, sceneggiatura originale, attrice (Luisa Ranieri) e attore (Peppe Lanzetta) non protagonista, fotografia (Daria D’Antonio), scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio (Cristiano Travaglioli), suono ed effetti visivi.