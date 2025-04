Damiano David è oro con Born with a broken heart è la prima certificazione senza i Maneskin

Damiano David ha raggiunto la sua prima certificazione senza i Maneskin: per il cantante, infatti, arriva l'oro per Born with a broken heart. Leggi su Fanpage.it ha raggiunto la sua: per il cantante, infatti, arriva l'oro per

Riuscirà Damiano David a conquistare il mondo? - Damiano David è diventato uno tra i più grandi musicisti della scena internazionale con i Måneskin, e ora punta a una carriera solista a livello globale ... (gqitalia.it)

Damiano David: Il mio obiettivo non è battere il record di streaming - Damiano David: Il mio obiettivo non è battere il record di streaming Damiano David ha rilasciato un’intervista a GQ Italia. Il cantante, in attesa dell’uscita del suo primo album Funny Little Fears, h ... (informazione.it)

Damiano David: «I Maneskin? Non li ho lasciati per soldi e fama. Noi eravamo pop, ai ragazzi fighi non piace il rock» - Damiano ha spiegato i pensieri che lo hanno accompagnato nella scelta di iniziare una carriera individuale: «Sarei spaventato se avessi pensato "ok, ho raggiunto il successo insieme alla band e ... (ilgazzettino.it)