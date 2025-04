Dallo schermo alla moda | lo Studio Ghibli in passerella

Leggi su .com

Life&People.it Esiste un rapporto a doppio filo tra lae le anime giapponesi. Lo, da sempre simbolo di magia e tradizione, ha recentemente assistito a un’improvvisa rivisitazione nelle immagini generate dall’intelligenza artificiale, che hanno fatto scalpore sui social tra entusiasmi e qualche polemica. Ma se l’arte digitale ha reso omaggiosua estetica iconica, lo stessoha da tempo conquistato anche il mondo della, con un’influenza che spazia dalle passerelle più prestigiose alle collezioni di prêt-à-porter. Dai colori onirici di Spirited Away ai personaggi indimenticabili di Totoro, l’universoè diventato fonte inesauribile di ispirazione, in grado di attraversare i confini tra cinema, arte e design.e anime giapponesi: un connubio di magia e stileIl legame tra lae la cultura nipponica non è certo una novità, ma affonda le sue radici ben prima delle attuali contaminazioni pop.